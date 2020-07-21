В Киеве в течение суток коронавирус обнаружили у 73 человек, - Кличко
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .
"На сегодняшний день в столице уже 7034 подтвержденных случая заболевания COVID-19.￼ Заболели: 27 женщин в возрасте от 19 до 68 лет, 38 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, 5 девочек от 2 до 7 лет и 3 мальчика от 4 до 8 лет ", - отметил мэр.
Заболели в том числе и трое медиков.
В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов.
Выздоровели за минувшие сутки 68 киевлян. Всего коронавирус преодолели 2455 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания минулои суток обнаружили в Голосеевском, Дарницком и в Шевченковском районах - по 10 случаев в каждом.
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