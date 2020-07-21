Украинский чемпион выступит в дебютном шоу промоутерской компании Усика

21 июля, 2020, 14:46

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов выступит в дебютном шоу промоутерской компании Александра Усика

Об этом сообщает boxrec .

Дмитрий Митрофанов, который является чемпионом Универсиады-2013 и бронзовым медалистом чемпионата Европы-2011 1 августа выйдет на ринг в дебютном вечере бокса новой промоутерской компании Usyk 17 Promotion, которую создал Александр Усик.

Соперником украинском, выступающий в первом полусреднем весе (до 69,85 кг) станет Анатолий Хунанян, выступающий за Чехию.

30-летний Митрофанов провел на профессиональном ринге 9 боев, одержал 8 побед и один поединок свел вничью.

Последний соперник Хунаняна голландец Джино Кентерс победил чеха по очкам, а ранее свел вничью бой против Митрофанова.

14 июля стало известно, что непобедимый украинский тяжеловес Владислав Сиренко 1 августа выйдет на ринг в рамках первого вечера бокса промоутерской компании Александра Усика

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