Украинскую ленту отобрали на конкурс Венецианского кинофестиваля
Об этом сообщает НВ .
Фильм попал в программу "Неделя критики", в нее вошли девять дебютных фильмов, созданных режиссерами со всего мира.
"Это авторская рефлексия на десятки интервью и свидетельств людей, собранных мной в регионе военного конфликта. Я взяла вполне реальные ситуации, в которых человек в экстремальных условиях способен проявить свои как лучшие, так и худшие качества. Участие в Венецианском кинофестивале для меня - огромный стимул продолжать снимать кино", - отметила Ворожбит.
Венецианский кинофестиваль пройдет 2-12 сентября.
Фильм "Плохие дороги" состоит из пяти отдельных новелл об отношениях людей, искалеченных войной.
Идея будущей картины взяла начало с создания одноименной театральной пьесы. Премьера спектакля прошла в октябре 2017 года, также ее до сих пор играют в Киеве. Затем автор написала киносценарий "Плохие дороги", а в 2019 году проект выиграл грант Украинского культурного фонда.
Украинская премьера фильма должна состояться осенью 2020 года.
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