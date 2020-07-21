Украинскую ленту отобрали на конкурс Венецианского кинофестиваля

21 июля, 2020, 16:44

Ленту сценаристки и режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги" отобрали на конкурсную программу Венецианского международного кинофестиваля

Об этом сообщает НВ .

Фильм попал в программу "Неделя критики", в нее вошли девять дебютных фильмов, созданных режиссерами со всего мира.

"Это авторская рефлексия на десятки интервью и свидетельств людей, собранных мной в регионе военного конфликта. Я взяла вполне реальные ситуации, в которых человек в экстремальных условиях способен проявить свои как лучшие, так и худшие качества. Участие в Венецианском кинофестивале для меня - огромный стимул продолжать снимать кино", - отметила Ворожбит.

Венецианский кинофестиваль пройдет 2-12 сентября.

Фильм "Плохие дороги" состоит из пяти отдельных новелл об отношениях людей, искалеченных войной.

Идея будущей картины взяла начало с создания одноименной театральной пьесы. Премьера спектакля прошла в октябре 2017 года, также ее до сих пор играют в Киеве. Затем автор написала киносценарий "Плохие дороги", а в 2019 году проект выиграл грант Украинского культурного фонда.

Украинская премьера фильма должна состояться осенью 2020 года.