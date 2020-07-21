Учреждения культуры на Львовщине смогут открыть после спада заболевания COVID-19

21 июля, 2020, 17:42

Эпидемиологи и лаборанты лабораторного центра предоставляют свои данные и рекомендации по возможному ослаблению карантина, согласно которым будет приниматься решение об открытии учреждений культуры на Львовщине

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Львовской области Максим Козицкий, передает "Еспресо-Запад".

"Мы наблюдаем за динамикой заболевания. До сих пор мы видели постоянный рост или большое количество случаев по Львову. На данный момент в городе заболеваемость падает, впрочем начинают догонять районы. Мы отслеживаем показатели, и как только у нас выявление новых случаев заболевания будет в пределах 11%, мы будем каждые три дня пересматривать решения. Если в течение этого времени будет спад, мы сможем вернуться к вопросу открытия заведений культуры. Однако это будут решать специалисты. Каждый раз перед комиссией мы собираем эпидемиологов, лаборантов лабораторного центра, которые дают данные и рекомендации по возможному ослаблению, согласно которым принимаем решения ", - подчеркнул Максим Козицкий.

Напомним, ранее, несмотря на запрет МЗ, городская комиссия ТЭБ и ЧС уже позволила работу культурных заведений во Львове. Поэтому с 17 июля, с соблюдением рекомендаций Министерства, возобновили работу театры, кинотеатры, музеи, концертные учреждения, библиотеки, молодежные центры и народные дома. Впрочем работа должна происходить по определенному протоколу - не более 50% наполнения, один человек на 5 квадратных метров площади помещения и с соблюдением отдельного протокола Минздраве.