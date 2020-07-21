Убийство Гандзюк: свидетель Пилипенко пошел на сделку со следствием
Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на информационный запрос " Укринформа ".
"По информации Департамента надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами Офиса генерального прокурора сообщаем, что 09.07.2020 Цюрупинским районным судом Херсонской области по соглашению со всеми пострадавшими утвержден соглашение о признании виновности между прокурором и П. (Пилипенко - ред.)", - говорится в сообщении.
Пилипенко получил условный приговор в виде лишения свободы сроком на 5 лет с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.
Пилипенко приговором суда был признан виновным в активном участии в массовых беспорядках 4 мая 2018 у здания Олешковской РГА Херсонской области, сопровождающиеся насилием над лицами, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.
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Напомним, Киевский апелляционный суд оставил голову Херсонского облсовета Владислава Мангера , подозреваемого в заказе нападения на херсонская активистку Екатерину Гандзюк, под стражей до 11 сентября.
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