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Espreso.tvОбществоУбийство Гандзюк: свидетель Пилипенко пошел на сделку со следствием

Убийство Гандзюк: свидетель Пилипенко пошел на сделку со следствием

Свидетель по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк и подозреваемый член херсонской организованной преступной группы Павел Пилипенко пошел на сделку со следствием и получил условный приговор

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на информационный запрос " Укринформа ".

"По информации Департамента надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами Офиса генерального прокурора сообщаем, что 09.07.2020 Цюрупинским районным судом Херсонской области по соглашению со всеми пострадавшими утвержден соглашение о признании виновности между прокурором и П. (Пилипенко - ред.)", - говорится в сообщении.

Пилипенко получил условный приговор в виде лишения свободы сроком на 5 лет с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

Пилипенко приговором суда был признан виновным в активном участии в массовых беспорядках 4 мая 2018 у здания Олешковской РГА Херсонской области, сопровождающиеся насилием над лицами, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

  • Напомним, Киевский апелляционный суд оставил голову Херсонского облсовета Владислава Мангера , подозреваемого в заказе нападения на херсонская активистку Екатерину Гандзюк, под стражей до 11 сентября.

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