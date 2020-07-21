У человека не построен до конца сценарий преступления, - юрист-криминолог о мужчине, который захватил заложников в Луцке

21 июля, 2020, 17:33

Юрист-криминолог Анна Маляр заявила, что поведение мужчины, который захватил заложников в Луцке, свидетельствует о жажде популярности, поэтому и мотивирует к совершению таких вещей

Об этом она заявила в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"В Украине это не характерное для нас преступление. За последние 10 лет это лишь второй случай. В этой ситуации речь идет о том, что у человека не построен до конца сценарий этого преступления. То есть, он сам не знает, чем это закончится", - отметила маляр.

По ее словам, она бы не советовала вчитываться в то, что написал мужчина, и в это верить.

"Потому что человек с таким богатым уголовным прошлым не будет писать правду о себе. Нужно понимать психологию этих людей. Это написано то, как бы он хотел выглядеть, как он бы хотел, чтобы оно было на самом деле. Возможно, какие-то опорные два-три факта и совпадают с его жизнью, а все остальное вряд ли ", - отметила Маляр.

По словам юриста-криминолога, его поведение свидетельствует сейчас о жажде признания, популярности и комплекса того, что он не состоялся.

"И это очень четко мотивирует преступников на совершение таких вещей. Ему, я думаю, это сейчас удастся. Потому что он сделал это во вторник утром. То есть, всю неделю он будет в топ-1 во всех новостях, включая и выходные. Мы живем в информационном и цифровом мире и уже нельзя скрыть эту информацию и не говорить. Но, с другой стороны, это и является целью человека, который часто совершает такие преступления ", - подчеркнула Маляр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb