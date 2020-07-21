У человека не построен до конца сценарий преступления, - юрист-криминолог о мужчине, который захватил заложников в Луцке
Об этом она заявила в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"В Украине это не характерное для нас преступление. За последние 10 лет это лишь второй случай. В этой ситуации речь идет о том, что у человека не построен до конца сценарий этого преступления. То есть, он сам не знает, чем это закончится", - отметила маляр.
По ее словам, она бы не советовала вчитываться в то, что написал мужчина, и в это верить.
"Потому что человек с таким богатым уголовным прошлым не будет писать правду о себе. Нужно понимать психологию этих людей. Это написано то, как бы он хотел выглядеть, как он бы хотел, чтобы оно было на самом деле. Возможно, какие-то опорные два-три факта и совпадают с его жизнью, а все остальное вряд ли ", - отметила Маляр.
По словам юриста-криминолога, его поведение свидетельствует сейчас о жажде признания, популярности и комплекса того, что он не состоялся.
"И это очень четко мотивирует преступников на совершение таких вещей. Ему, я думаю, это сейчас удастся. Потому что он сделал это во вторник утром. То есть, всю неделю он будет в топ-1 во всех новостях, включая и выходные. Мы живем в информационном и цифровом мире и уже нельзя скрыть эту информацию и не говорить. Но, с другой стороны, это и является целью человека, который часто совершает такие преступления ", - подчеркнула Маляр.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападавший обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
- Журналисты, которым удалось связаться и поговорить с Кривошем, отметили, что он говорит на украинском , хотя все его послания написаны на русском, как и книга.
- Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. Ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Центр окружен. На месте событий появилась бронетехника.
- По данным СМИ, в центре города, прогремели три взрыва.
- В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким нападавшим, стреляли .
- С луцкой автостанции №1 эвакуировали посетителей из-за сообщения о подозрительном предмете.
- Twitter и YouTube заблокировали аккаунты "Максима Плохого", который в Луцке захватил рейсовый автобус с пассажирами.
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