Телеканал "Солнце" обратился с открытым письмом к Зеленскому в связи с давлением и попыткой зачистки информационного пространства

21 июля, 2020, 15:26

Телеканал "Солнце" обратился с открытым письмом к президенту Украины в связи с давлением и попыткой зачистки информационного пространства от независимых вещателей

В открытом письме коллектив телеканала сообщает, что обратиться к Владимиру Зеленского их вынуждает ситуация на телевизионном рынке, в последнее время ускоренно развивается в сторону "зачистки" медиапространства от независимых вещателей.



"Несколько медиагрупп приняли скоординированное решение о кодировании своего сигнала и пытаются заставить независимых вещателей следовать этому решению. Целью этих медиагрупп является ограничение доступа телезрителей к бесплатному спутниковому сигналу и перераспределение телевизионной аудитории в свою пользу.

Последние несколько месяцев мы получаем сообщение от наших партнеров-операторов телекоммуникаций и провайдеров программной услуги (кабельных операторов) - о давлении со стороны представителей крупных медиагрупп. Используя свои рычаги влияния, эти представители заставляют провайдеров выключить из их сетей телеканал "Солнце". В противном случае «непослушных» провайдеров лишат прав на ретрансляцию каналов этих медиагрупп.

Фактически это является принуждением к бойкоту нашего телеканала за то, что мы выбрали свободный способ доставки своих программ к телезрителям. Цель давления не скрывается - заставить наш и другие независимые телевизионные каналы закодировать свой спутниковый сигнал ", - говорится в письме.

В письме коллектив телеканала призывает президента Украины обратить особое внимание на вопросы защиты телевизионного рынка, в частности защиту независимых СМИ и провайдеров программной услуги от давления со стороны так называемых «больших игроков».

"Мы просим Вас принять больше Вам доступные как главе государства меры по защите информационного пространства Украины, права доступа зрителей к информации и сохранение возможности существования на телевизионном рынке украинским независимым вещателям", - говорится в письме.

"Солнце" - независимый Украинский телеканал, который транслируется на всю территорию Украины через спутник и в кабельных сетях. Вещает на украинском языке 24/7