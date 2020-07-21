Тайсон поразил бешеной скоростью ударов во время тренировки

21 июля, 2020, 10:10

Американский боксер Майк Тайсон обнародовал видео с тренировки перед возвращением на ринг

Видео Тайсон изложил в Instagram.

Во время тренировки 54-летний американец демонстрирует отличную физическую форму и наносит удары с бешеной скоростью.

Майк Тайсон сейчас готовится к возвращению на ринг ради выставочных матчей.

Напомним, 7 мая Эвандер Холифилд заявил, что готов провести третий бой с Майком Тайсоном.

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