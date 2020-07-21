Тайсон поразил бешеной скоростью ударов во время тренировки
21 июля, 2020, 10:10
Американский боксер Майк Тайсон обнародовал видео с тренировки перед возвращением на ринг
Видео Тайсон изложил в Instagram.
Во время тренировки 54-летний американец демонстрирует отличную физическую форму и наносит удары с бешеной скоростью.
Майк Тайсон сейчас готовится к возвращению на ринг ради выставочных матчей.
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- Напомним, 7 мая Эвандер Холифилд заявил, что готов провести третий бой с Майком Тайсоном.
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