Синоптик Наталья Диденко назвала регионы, в которых 22 июля снизится температура воздуха
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook .
22 июля из-за Украины пройдет атмосферный фронт. Поскольку фронт - холодный, то завтра в его тылу будет значительно свежее воздух на севере Украины, в западных областях и так не жарко, а также несколько снизится температура воздуха в Винницкой и части Черкасской области. В этих районах и областях ожидается завтра днем +20 ... + 25 ° C, - отметила Диденко.
На остальной территории Украины - Юг, Восток и большинство Центра - удержится высокая температура воздуха, + 25 ... + 32 ° C.
Ветер будет северо-западный, небольшой или умеренный.
Поэтому осадки вероятны у Прикарпатья, а также в Сумской, Полтавской, в Харьковской и Луганской областях.
Большая часть Украины побудет в основном сухой, максимум облачной, погоде.
В Киеве среды ожидается свежей, дневная температура воздуха снизится до + 22 ... + 24 ° C.
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