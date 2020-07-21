Синоптик Наталья Диденко назвала регионы, в которых 22 июля снизится температура воздуха

21 июля, 2020, 13:58

22 июля в Украину придет атмосферный фронт, ожидаются дожди в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях и на Прикарпатье

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook .

22 июля из-за Украины пройдет атмосферный фронт. Поскольку фронт - холодный, то завтра в его тылу будет значительно свежее воздух на севере Украины, в западных областях и так не жарко, а также несколько снизится температура воздуха в Винницкой и части Черкасской области. В этих районах и областях ожидается завтра днем +20 ... + 25 ° C, - отметила Диденко.

На остальной территории Украины - Юг, Восток и большинство Центра - удержится высокая температура воздуха, + 25 ... + 32 ° C.

Ветер будет северо-западный, небольшой или умеренный.

Поэтому осадки вероятны у Прикарпатья, а также в Сумской, Полтавской, в Харьковской и Луганской областях.

Большая часть Украины побудет в основном сухой, максимум облачной, погоде.

В Киеве среды ожидается свежей, дневная температура воздуха снизится до + 22 ... + 24 ° C.

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