Сутки в зоне ООС: один украинский военный погиб, еще один - ранен. Оккупанты потеряли трех боевиков
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Мироновский противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометы, опорные пункты вблизи Шумел враг дважды обстреливал из гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия.
У Орехово и Новотошковского агрессор вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, а рядом с Причепиловкой, Попасной и Луганским захватчики задействовали гранатометы и пулеметы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного вооруженные формирования РФ применили против наших воинов гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
20 июля в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один - получил ранение.
Украинские военные ответили оккупантам огнем из штатного вооружения. По данным разведки, за минувшие сутки бойцы ООС уничтожили одного и ранили двух захватчиков.
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