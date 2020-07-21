Сутки в зоне ООС: один украинский военный погиб, еще один - ранен. Оккупанты потеряли трех боевиков

21 июля, 2020, 07:29

В понедельник, 20 июля, российские войска на Донбассе 17 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Мироновский противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометы, опорные пункты вблизи Шумел враг дважды обстреливал из гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия.

У Орехово и Новотошковского агрессор вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, а рядом с Причепиловкой, Попасной и Луганским захватчики задействовали гранатометы и пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного вооруженные формирования РФ применили против наших воинов гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

20 июля в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один - получил ранение.

Украинские военные ответили оккупантам огнем из штатного вооружения. По данным разведки, за минувшие сутки бойцы ООС уничтожили одного и ранили двух захватчиков.

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