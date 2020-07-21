Страны Балтии хотят принять у себя американские войска на постоянной основе

21 июля, 2020, 16:19

Страны Балтии поддерживают присутствие американских войск в Европе и готовы принимать союзников на постоянной основе

Об этом заявили министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, сообщает ERR.

В середине июня президент США Дональд Трамп подтвердил намерение сократить численность американских военных в Германии до 25 тыс., объяснив это тем, что Берлин не выполнил обязательств по финансированию в НАТО.

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Этот вопрос обсуждался на встрече глав МИД стран Балтии и Германии, состоявшейся 20 июля в Таллинне.

"С точки зрения Эстонии, говорить о том, что в Европе очень много подразделений США, не приходится. Наоборот: их не хватает и мы бы хотели видеть здесь больше американских солдат. Если же вывод произойдет, то нам придется восстановить равновесие силами НАТО", - заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич отметил, что его "не радует" изменение позиций США.

"Я полностью согласен с Урмасом, в Европе могло бы быть больше американских войск. От этого выиграет как европейская безопасность, так и трансатлантические связи. Мы понимаем, что детали еще обсуждаются, однако нам бы хотелось, чтобы подразделения США оставались в Германии, но были также более развернуты в Восточной Германии", - сказал Ринкевич.

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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс отметил, что участие США в обеспечении безопасности Европы следует сохранить любой ценой.

"Мы не можем рассматривать вывод американских войск как положительный факт. Следует сохранять вовлеченность США в дело обеспечения европейской безопасности любым способом, включая военное присутствие", - отметил литовский министр.