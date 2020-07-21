Швейцария выделит Украине 108 млн франков на гуманитарную и техническую помощь

21 июля, 2020, 16:30

В рамках программы сотрудничества с Украиной на 2020-2023 годы Швейцария выделит 108 млн франков на гуманитарную и техническую помощь

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом Швейцарской Конфедерации Соммаругой в Киеве.

"Для реализации Швейцарской программы сотрудничества с Украиной на 2020-2023 годы предусматривается выделение 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, стороны договорились развивать те направления сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для обеих стран. Их определяет подписанный Меморандум о партнерстве по двусторонним отношениям.

Владимир Зеленский отметил, что во время переговоров много внимания было уделено вопросу мира на Донбассе.

"О тех шагах (говорили, - ред.), которые Украина совместно с партнерами делает для его наступления. Спасибо Швейцарии за четкую и последовательную поддержку нашего государственного суверенитета и сохранение ограничительных мер в отношении Российской Федерации до момента восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул Президент Украина.

Отмечается, что Зеленский также поблагодарил Швейцарию за предоставление гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим вследствие войны в Донбассе. Также, по словам президента, правительство Швейцарской Конфедерации готов активно помогать украинцам Донбасса, в частности в обеспечении питьевой водой, модернизации инфраструктурных проектов.

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