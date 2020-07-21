Россия препятствует Украине, Молдове и Беларуси сближаться с Европейским Союзом, - МИД
Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Василий Боднар во время пресс-конференции, передает РБК-Украина .
Он отметил, что агрессивная политика России препятствует прежде всего проведению реформ в государствах-партнерах в рамках проекта Восточное партнерство.
"Если мы посмотрим на ситуацию в Беларуси - кто возбуждает общественное мнение и формирует беспокойство. Что происходит в Молдове, что происходит на Южном Кавказе, что происходит Украины. Агрессивная политика Россия направлена на то, что отвлекать страны от главной цели - сближение с Европейским Союзом ", - подчеркнул Боднар.
Он также добавил, что сотрудничество может быть не только в рамках Восточного партнерства, но и PESCO - оборонной инициативы ЕС.
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