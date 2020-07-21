 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссия препятствует Украине, Молдове и Беларуси сближаться с Европейским Союзом, - МИД

Россия препятствует Украине, Молдове и Беларуси сближаться с Европейским Союзом, - МИД


фото: radiosvoboda
В МИД отметили, что агрессивная политика России направлена на то, чтобы отвлекать страны от евроинтеграции

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Василий Боднар во время пресс-конференции, передает РБК-Украина .

Он отметил, что агрессивная политика России препятствует прежде всего проведению реформ в государствах-партнерах в рамках проекта Восточное партнерство.

"Если мы посмотрим на ситуацию в Беларуси - кто возбуждает общественное мнение и формирует беспокойство. Что происходит в Молдове, что происходит на Южном Кавказе, что происходит Украины. Агрессивная политика Россия направлена на то, что отвлекать страны от главной цели - сближение с Европейским Союзом ", - подчеркнул Боднар.

Он также добавил, что сотрудничество может быть не только в рамках Восточного партнерства, но и PESCO - оборонной инициативы ЕС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать