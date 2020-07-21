Родные больного Любчика Яремка просят о помощи
Об этом они обратились в Facebook .
"Обращаемся ко всем неравнодушным помочь в сборе 128000 грн (€ 4000 + 900 PLZ) на операцию для 7-летнего Любчика Яремка", - отмечают родные.
Диагноз: врожденное нарушение ЦНС в виде гипогенезии мозолистого тела, совпадающая косина, потемнение роговицы обоих глаз.
Ребенку необходимо установить пластины в области головок бедренных костей (эпифизиодез) с предварительным устранением шурупов. За операцию готовы взяться врачи польской клиники.
Операция запланирована на 31 июля, в связи с риском второй волны коронавируса в августе-сентябре.
Реквизиты для помощи:
Мама София Тарах-Яремко
Карточка ПриватБанк: 5168 7554 4922 1635
Карточка Ощадбанк: 4790 7299 4251 4928
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