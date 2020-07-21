Родные больного Любчика Яремка просят о помощи

21 июля, 2020, 18:33

Родные и близкие 7-летнего Любомира Яремка просят о помощи на операцию

Об этом они обратились в Facebook .

"Обращаемся ко всем неравнодушным помочь в сборе 128000 грн (€ 4000 + 900 PLZ) на операцию для 7-летнего Любчика Яремка", - отмечают родные.

Диагноз: врожденное нарушение ЦНС в виде гипогенезии мозолистого тела, совпадающая косина, потемнение роговицы обоих глаз.

Ребенку необходимо установить пластины в области головок бедренных костей (эпифизиодез) с предварительным устранением шурупов. За операцию готовы взяться врачи польской клиники.

Операция запланирована на 31 июля, в связи с риском второй волны коронавируса в августе-сентябре.

Реквизиты для помощи:

Мама София Тарах-Яремко

Карточка ПриватБанк: 5168 7554 4922 1635

Карточка Ощадбанк: 4790 7299 4251 4928

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb