Разрешений нет: Козицкий о строительстве церкви УПЦ МП в Золочеве

21 июля, 2020, 14:13

В области проблему контролируют

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Львовской области Максим Козицкий, передает "Еспресо-Захид".

"Наша задача как администрации, отслеживать выполнение законов на территории Львовской области. Этот вопрос я поставил в плоскость законности строительства. На данный момент разрешений на проведение работ нет", - сообщил Максим Козицкий.

Напомним, несколько недель назад в городке Золочев на Львовщине, в одном из частных домов обнаружили попытки незаконного строительства храма Московского патриархата. На территорию, зарегистрированную как частный дом с приусадебным участком, завезли фургончик, где начали собираться неизвестные люди и править богослужения. Депутаты и община организовали круглосуточные дежурства и обнаружили, как ночью группа людей с детьми зашла на территорию и вышла в половине восьмого утра. Хозяйка дома на контакт не идет и не объясняет своих действий. Общество с сооружением московской церкви не соглашается, поскольку такой религиозной общины на Золочевщине еще не было. На прошлой неделе местные и жители близлежащих сел собрались на вече , чтобы выразить свой протест против самовольного строительства. К протестующим вышел священник МП, который оказался человеком хозяйки дома. Общество и власть города сдаваться не собираются и уверяют, что будут использовать все возможные законные способы, чтобы не допустить распространения московской церкви в городе.