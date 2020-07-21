Рада поддержала в первом чтении проект закона о локализации в закупках

21 июля, 2020, 15:09

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона №3739, предусматривающий преференции для отечественного машиностроения

Об этом сообщает ЕспресоTV.

Проект закона №3739 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности" поддержали в первом чтении 248 народных депутата.

В частности, решение поддержали 176 народных депутатов "Слуги народа", 20 депутатов ОПЗЖ, 5 - от Европейской Солидарности, 18 - от "Батькивщины", 10 - "За будущее", 8 - группы "Довіра" и 11 внефракционных. "Голос" голосовал против.

Согласно тексту проекту закона, он предлагает обязательства иметь местную составляющую в определенных видах машин, закупаемых за счет государства или местных органов власти.

Документ содержит требование к минимальной степени локализации на уровне 25-45% с 2021 г. и 40-60% с 2024 года. Кроме того, он касается не всех закупок, а сравнительно узкой группы продукции машиностроения для нужд энергетики, ЖКХ и транспорта.

Напомним, международная организация Тransparency International призвала Кабинет министров воздержаться от внедрения неценовых критериев в закупках. В организации отметили, что такая инициатива нарушает международные обязательства, согласно которым Украина не должна отдавать предпочтение каким-либо участникам публичных закупок и обеспечивать "равные правила игры" в закупках как для иностранных, так и для отечественных компаний.

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