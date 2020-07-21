"Ювентус" определился с тренером на следующий сезон

21 июля, 2020, 18:18

Итальянский специалист Маурицио Сарре останется главным тренером туринского "Ювентуса" в следующем сезоне

Об этом сообщает Football Italia .

Это решение руководства туринского клуба.

"Все это СМИ. Я нахожусь здесь в течение 10 лет, мы на вершине таблицы 9 лет в режиме нон-стоп. "Юве" принимал трофеи с Аллегри течение 5 лет, и до сих пор нас связывают с ним после ничейных результатов или даже побед. Без сомнения, Сарре будет тренером Ювентуса в следующем сезоне ", - рассказал спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи.

В турнирной таблице Серии А "Ювентус" занимает первую строчку и имеет отрыв от "Интера" 8 очков. Вместе с Сарре команда вышла в финал Кубка Италии, где проиграла "Наполи".

Напомним, 20 июля Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом , который забил не менее 50 голов в чемпионатах Англии, Испании и Италии.

21 июля футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду превзошел достижение украинца Андрея Шевченко и забил 50 голов в чемпионате Италии за 61 матч.