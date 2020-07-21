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Espreso.tvСпорт"Ювентус" определился с тренером на следующий сезон

"Ювентус" определился с тренером на следующий сезон


фото: Getty Images
Итальянский специалист Маурицио Сарре останется главным тренером туринского "Ювентуса" в следующем сезоне

Об этом сообщает Football Italia .

Это решение руководства туринского клуба.

"Все это СМИ. Я нахожусь здесь в течение 10 лет, мы на вершине таблицы 9 лет в режиме нон-стоп. "Юве" принимал трофеи с Аллегри течение 5 лет, и до сих пор нас связывают с ним после ничейных результатов или даже побед. Без сомнения, Сарре будет тренером Ювентуса в следующем сезоне ", - рассказал спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи.

В турнирной таблице Серии А "Ювентус" занимает первую строчку и имеет отрыв от "Интера" 8 очков. Вместе с Сарре команда вышла в финал Кубка Италии, где проиграла "Наполи".

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