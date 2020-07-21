"Нет необходимой почвы": В Кремле ответили на заявление Зеленского о саммите нормандской четверки

21 июля, 2020, 16:07

В Кремле заявили, что для проведения саммита нормандской четверки пока не созданы необходимые условия

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что дата очередного саммита может быть определена в ближайшее время, сообщает Интерфакс-Украина .

"Пока для этого нет необходимой почвы", - отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что дата встречи нормандской четверки скоро будет определена и якобы "Россия не против встречаться".