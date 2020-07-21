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Espreso.tvОбщество"Нет необходимой почвы": В Кремле ответили на заявление Зеленского о саммите нормандской четверки

"Нет необходимой почвы": В Кремле ответили на заявление Зеленского о саммите нормандской четверки

В Кремле заявили, что для проведения саммита нормандской четверки пока не созданы необходимые условия

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что дата очередного саммита может быть определена в ближайшее время, сообщает Интерфакс-Украина .

"Пока для этого нет необходимой почвы", - отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что дата встречи нормандской четверки скоро будет определена и якобы "Россия не против встречаться".

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