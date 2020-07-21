"Хочет, чтобы к нему приехали все журналисты": Бутусов о новых требованиях мужчины, захватившего заложников в Луцке
Об этом Бутусов сообщил на странице в Facebook .
"Только что мне позвонил человек, который захватил автобус с людьми в Луцке" Максим Плохой ". Говорит, что оружие и взрывчатку. Люди в автобусе, с телефонов которых он звонит, воспринимают его угрозы вполне серьезно. Он ставит задачи заложникам связаться с СМИ, люди из родственников находят контакты и передают ему трубку ", - отметил журналист.
По словам Бутусова, человек требует от журналистов распространения его требований, изложенных в обращении. Его обращение опубликованы.
"Сказал, что хочет, чтобы все журналисты к нему ехали. Я ответил, что готов приехать, если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе. Он сказал, что подозревает, будто я сотрудник полиции и бросил трубку. Вот, пишу на своем аккаунты, я действительно с вами говорил. Максим, готов выехать в обмен на часть заложников ", - подчеркнул журналист.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность "с Днем Антисистема".
- В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
- Журналисты, которым удалось связаться и поговорить с Кривошей, отметили, что он говорит на украинском , хотя все его послания написаны на русском, как и книга.
- По данным журналистов, человек прописан в Дубно, отсидел несколько сроков в тюрьме, там и написал свою книгу "Философия преступника".
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