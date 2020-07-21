"Карпаты" завершили свое существование, - Маркевич поделился плохими новостями львовского футбола

21 июля, 2020, 18:46

Авторитетный украинский тренер Мирон Маркевич считает, что львовские "Карпаты" прекратили свое существование

Об этом сообщает sport.ua.

Маркевич считает, что ситуацией вокруг "Карпат" руководит экс-владелец клуба Петр Дыминский.

"Можно сказать, что Карпаты завершили свое существование. Я, честно говоря, очень расстроен, как и все болельщики во Львове и люди, которые касаются футбола. Это логическое завершение правления Петра Петровича Дыминского, который руководил клубом в течение 20 лет. Так что здесь ничего удивительного не произошло. Они шли к этому твердой походкой. Я думаю, команды "Карпаты" больше не будет. Можно говорить, что "Карпаты" уже прекратили существование? Я думаю, что да. Они хотят обновить команду, назвать ее по-другому . Так комбинация Петра Петровича, и это все понятно. Это только дилетанты этого не понимают", - рассказал украинский тренер Мирон Маркевич.