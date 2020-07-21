"Евросолидарность", "Голос" и "Слуги народа" подали совместное обращение главе СБУ против нардепа Волошина с ОПЗЖ

21 июля, 2020, 21:05

Документ с подписями депутатов обнародовала на странице в Facebook сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Как и обещали, обратились к руководству СБУ с требованием возбудить дело за преступление в ВР, когда депутат отрицал суверенитет Украины, а это - государственная измена. Спасибо коллегам из разных фракций, которые подписали наше совместное обращение", - пишет Геращенко.

Как известно, 17 июля во время обсуждения Постановления по поводу нелегитимного проведения общероссийского голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя Волошин заявил, что украинский суверенитет "отдан полностью внешнему управлению", а "страна, у которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом ".

"Сейчас, в условиях длительной вооруженной агрессии Российской Федерации, Украина неизменно отстаивает позицию, что Крым - это Украина, а Россия - оккупант. И проведение референдума в оккупированном Крыму является противоправным и незаконным деянием Российской Федерации. В то же время именно при рассмотрении данного вопроса народный депутат Украина Волошин А.А. заявил, что "Украина не имеет суверенитета».

Заявления Волошина подпадают под статью 110 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за публичные призывы представителей власти с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, с разжиганием национальной вражды, - говорится в обращении, которое подписали более 30 депутатов. В частности, от фракции "Слуга народа" документ подписали Никита Потураев, Елизавета Богуцкая, герой Украины Игорь Герасименко, участник русско-украинской войны Егор Чернев.