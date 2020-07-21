"Европейская Солидарность" требует от Зеленского и народных депутатов воздержаться от созыва внеочередной сессии парламента для ревизии языкового законодательства

21 июля, 2020, 12:35

"Пятая колонна" не оставляет попыток начать фронтальную атаку на основополагающий государственно закон об украинском языке "

Об этом говорится в заявлении на сайте партии "ЕС".

"На прошлой неделе тысячи людей на улице и эффективные действия фракции" Европейская Солидарность "в сессионном зале побудили власть отказаться от рассмотрения изменений в закон о языке. Но планов своих "пятая колонна" не отреклась и намерена протянуть этот вопрос на внеочередную сессию.

Сделать это можно только по инициативе президента или 150 народных депутатов.

Президент Зеленский неоднократно делал заявления о необходимости пересмотра закона о языке. Это ошибочная, ложная и опасная позиция. Ее еще не поздно исправить.

Очевидно конфликт интересов, поскольку сама модель бизнеса Зеленского предусматривает производство русскоязычного шоу и кинопродукта с распространением на рынке Российской Федерации.

Но главное не это. Генеральный штаб наступления на язык расположен в Кремле. Там никак не могут смириться с существованием украинского народа, Украинского государства и украинского языка. Президент и Верховный Главнокомандующий не может идти в их фарватере.

Поэтому "Европейская Солидарность" требует от Зеленского занять государственную позицию и не инициировать вынесение этого вопроса на внеочередную сессию.

"Европейская Солидарность" обращается ко всем народным депутатам, прежде всего из фракции "Слуга народа" с настойчивым призывом не подписываться под обращением о внеочередной сессии, где в повестке дня был бы просмотр языкового законодательства.

В этом вопросе мы обязаны оставить в полной изоляции промосковскую ОПЗЖ.

"Европейская Солидарность" предупреждает о массовых акциях протеста в случае, если власть таки пойдет на поводу у реваншистских пророссийских сил и допустит внеочередную сессию по языковому вопросу.

Пересмотр закона об украинском языке - это красная линия. Нарушение ее приведет к существенному обострению общественно-политической ситуации, ответственность за которое целиком и полностью ляжет на монобольшинство и лично на Владимира Зеленского ", - говорится в заявлении.