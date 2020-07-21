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Espreso.tvОбщество"Эпидситуация в Украине заставляет оставаться на должности": Ляшко объяснил, почему не участвовал в праймериз "слуг" на мэра Киева

"Эпидситуация в Украине заставляет оставаться на должности": Ляшко объяснил, почему не участвовал в праймериз "слуг" на мэра Киева


фото: kmu.gov.ua
Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что не участвовал в праймериз фракции "Слуги народа" на должность мэра Киева из-за эпидемиологической ситуации в стране

Об этом он заявил в комментарии Украинской правде.

"Сегодня эпидситуация в Украине заставляет меня оставаться на посту, на котором я нахожусь сегодня. Я считаю себя профессионалом и экспертом в этой сфере, поэтому первоочередной задачей все же является - восстановить систему противоэпидемической защиты. Человек должен быть максимально эффективен там, где он сейчас и на той должности, на которой сейчас приносит максимальную пользу ", - отметил санврач.

По словам Ляшко, это исключительно его решение, и он считает, что оно адекватное ситуации.

  • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что считает неправильным, если главный санитарный врач Виктор Ляшко пойдет в политику во время карантина из-за распространения коронавируса.
  • 16 июля нардеп Ирина Верещук стала кандидатом в мэры Киева от партии "Слуга народа".

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