Прокуратура Варшавы официально выдвинула обвинения экс-руководителю Укравтодора Новаку, - СМИ

21 июля, 2020, 12:24

Прокуратура Варшавы во вторник выдвинула официальные обвинения бывшему руководителю Укравтодора Славомир Новаку

Об этом пишет Европейская Правда со ссылкой на агентство PAP.

Согласно сообщению, Славомира Новака доставили в прокуратуру вскоре после 8 утра во вторник. Ему предъявлены обвинения в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Отмечается, что Новака подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод в обмен на предоставление частным субъектам контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений.

"В результате он получил 1300000 злотых (почти 300 тыс. евро - ред.)", - цитирует издание слова пресс-секретаря окружной прокуратуры прокуратуры Варшавы Мирославы Хыр.

Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Задержанные вместе с Новаком Дариуш С. и Яцек П. заслушали обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод.

Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве "Гражданской платформы", возглавлял государственное агентство Украины - Укравтодор. Он был назначен и. о. председателя агентства в октябре 2016 года, а отставку подал в конце сентября 2019 года.

В отношении бывшего министра ведутся отдельные расследования в Польше и Украине, а доказательствами обменивается специальная группа следователей.

Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.

Бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака задержали в рамках совместного расследования Центрального антикоррупционного бюро Польши и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды из-за строительства дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.

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