Под Харьковом сломался поезд Hundai: рейс задержали на 2 часа
21 июля, 2020, 08:51
Поезд Hyundai сообщением Киев - Харьков сломался в Люботине, не доехав до Харькова
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"Специалисты" Укрзализныци "и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда №726 Киев-Харьков. Этой ночью подвижной состав указанного поезда вышел из строя на станции Люботин, у Харькова", - говорится в сообщении.
В информации отмечается, что пассажиры рейса были доставлены на станцию назначения с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в 2:00.
Компания извинилась за временные неудобства.
Специалисты Укрзализныци и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда № 726 Киев-Харьков. Этой ночью подвижной состав ...Опубликовано Укрзализныця - Ukrzaliznytsia понедельнику, 20 июля 2020
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