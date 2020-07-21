Под Харьковом сломался поезд Hundai: рейс задержали на 2 часа

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Специалисты" Укрзализныци "и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда №726 Киев-Харьков. Этой ночью подвижной состав указанного поезда вышел из строя на станции Люботин, у Харькова", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что пассажиры рейса были доставлены на станцию назначения с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в 2:00.

Компания извинилась за временные неудобства.

Специалисты Укрзализныци и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда № 726 Киев-Харьков. Этой ночью подвижной состав ... Опубликовано Укрзализныця - Ukrzaliznytsia понедельнику, 20 июля 2020

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