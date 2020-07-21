 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаОфициальный курс: доллар продолжает дорожать

Официальный курс: доллар продолжает дорожать

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 21 июля 2020 на отметке 27,60 грн / $
Об этом говорится на сайте НБУ .

По состоянию на 20 июля курс составлял 27,36 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 21 июля установлен на уровне 31,59 грн / евро. По состоянию на 10 июля курс составлял 31,25 грн / евро.

На наличном рынке 21 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,55, продают - по 27,65 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,60-29,20 грн / $.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

21 июля, 2020 вторник

20 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать