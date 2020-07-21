Официальный курс: доллар продолжает дорожать

По состоянию на 20 июля курс составлял 27,36 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 21 июля установлен на уровне 31,59 грн / евро. По состоянию на 10 июля курс составлял 31,25 грн / евро.

На наличном рынке 21 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,55, продают - по 27,65 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,60-29,20 грн / $.

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