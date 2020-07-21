О слабости Зеленского и выборах в Киеве: политик Андрей Ильенко в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР
21 июля, 2020, 14:09
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Андрей Ильенко об угрозах Кадырова, слабости Зеленского и выборах в Киеве.
Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком, общественным деятелем Андреем Ильенко.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.
Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".
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