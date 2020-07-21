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Espreso.tvОбществоО слабости Зеленского и выборах в Киеве: политик Андрей Ильенко в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

О слабости Зеленского и выборах в Киеве: политик Андрей Ильенко в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

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Андрей Ильенко об угрозах Кадырова, слабости Зеленского и выборах в Киеве.

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком, общественным деятелем Андреем Ильенко.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.

Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".

 

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