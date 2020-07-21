Никто не будет слушать во время матча, что кричат с трибун, - Скрыпник

21 июля, 2020, 15:12

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрыпник рассказал, почему его команда на пыталась рискнуть в конце матча против "Десны"

Об этом сообщили корреспонденты программы "Футбольный формат" на телеканале "Еспресо".

Игра завершилась вничью 1: 1, и "Заря" завоевала бронзовые награды чемпионата. Но, в случае победы луганский клуб был бы вторым и получил бы пропуск в Лигу Чемпионов.

"Я слышал, как кто-то кричал с трибун: "Колос забил!" (прим. - в параллельном матче "Колос" переиграл "Динамо" 2: 0). Но поверьте, когда ты находишься в эпицентре такой игры, когда уходит напряжение, когда мы сравняли счет, и мы знаем, что наши оппоненты очень сильные, им нужна только победа, и они давят - атаки, длинные передачи, подборы, и в этот момент - что мне делать? Кричать ребятам: "Бросайте все! Побежали вперед ", - сказал Скрыпник.

Украинский специалист признался, что главной целью команды были золотые медали.

"Мне кажется, это было бы нечестно по отношению к этим ребятам. Потому что они получали этот результат в течение всего сезона для того, чтобы мы стали бронзовыми призерами. Действительно, если бы в конце матча мы забили и выиграли, то мы были бы счастливы. но никто не планировал и не будет планировать, чтобы во время матча слушать что-то там с трибун и начинать рисковать. Если бы мы побежали вперед, попали в плен и стали в итоге четвертыми, мы бы все сейчас были расстроены ", - рассказал Виктор Скрипник.