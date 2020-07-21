Налоговая и СБУ проводят обыски на объектах Укрзализныци
21 июля, 2020, 13:24
СБУ и ГФС проводят ряд обысков на объектах компании в рамках досудебного расследования относительно возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и Укрзализныци
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"Укрзализныця способствует Службе безопасности Украины и Государственной фискальной службе Украины в проведении следственных действий. Сегодня правоохранители проводят ряд обысков на объектах Укрзализныци", - сказано в сообщении.
По информации прессслужбы, осуществляется досудебное расследование в отношении возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и "Укрзализныци".
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