Нацполицию проверят на гендерное равенство: подписали меморандум

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Сегодня, 20 июля, заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко, заместитель председателя НПУ Александр Фацевич и представитель DCAF господин Андрис Заринс подписали меморандум о сотрудничестве по гендерного оценки Национальной полиции Украины в рамках проекта международной технической помощи" Проект поддержки возможностей Национальной полиции Украины в реализации стратегических реформ ", - говорится в сообщении.

По словам Фацевича, в дальнейшем планируется создание совместной рабочей группы с международными коллегами по проведению гендерного оценки Национальной полиции Украины.

"Подписание меморандума поможет нам достичь высоких стандартов профессиональной и личной добродетели, а также дальнейшего обеспечения высокого уровня соответствия деятельности Национальной полиции Украины международным обязательствам Украины для интегрирования лучших практик в сфере гендерного равенства", - отметила Павличенко.

Она добавила, что гендерное оценивания в Нацполиции станет примером и на его основе проведут оценивания в других центральных органах исполнительной власти, координируются МВД.

По ее словам, это позволит разработать надежные стандарты, политики, программы и учебные ресурсы, чтобы привлечь на службу в правоохранительные органы больше женщин, удержать их на службе и сделать внутренние процедуры более современными.

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