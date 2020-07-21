На Львовщине - штормовое предупреждение

21 июля, 2020, 10:41

Спасатели предупредили о грозах и сильном ветре

21 июля на территории Львовской области ожидаются грозы. Утром и днем местами порывы северо-западного ветра 15 - 20 м / с, говорится в сообщении Львовского регионального центра по гидрометеорологии, передает "Эспрессо-Запад".

Главное управление ДСНС Украины во Львовской области призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности и проявлять бдительность и осторожность, находясь на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач", - отмечают в ГУ ГСЧС Львовщины.