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Espreso.tvОбществоНа Львовщине - штормовое предупреждение

На Львовщине - штормовое предупреждение

Спасатели предупредили о грозах и сильном ветре

21 июля на территории Львовской области ожидаются грозы. Утром и днем местами порывы северо-западного ветра 15 - 20 м / с, говорится в сообщении Львовского регионального центра по гидрометеорологии, передает "Эспрессо-Запад".

Главное управление ДСНС Украины во Львовской области призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности и проявлять бдительность и осторожность, находясь на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач", - отмечают в ГУ ГСЧС Львовщины.

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