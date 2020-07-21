На Львовщине реставрируют уникальный иконостас

21 июля, 2020, 14:07

Рентгенографическое исследование уникального иконостаса с деревянной Жовкивской церкви Святой Троицы выявило, что под хрестоматийными образами известного художника начала-XVIII вв Василия Петрановича есть еще более древнее изображение Богородицы с младенцем и Христа Учителя

Реставраторы обещают сохранить два варианта изображений, передает "Еспресо.Захид".

Жовкивская церковь Святой Троицы с 2013 года входит в список мирового наследия ЮНЕСКО. Одна из ее величайших ценностей - уникальный позолоченный монументальный барочный иконостас, украшенный сакральными образами кисти известного художника того времени Василия Петрановича. Уже год иконостас находится на реставрации во Львовском филиале Научно-исследовательского реставрационного центра Украины.

Во время рентгенографических исследований уникального иконостаса специалисты обнаружили под образами Петрановича хорошо сохранившееся изображение Богородицы с младенцем и Христа Учителя. Не исключено, кисти Ивана Рутковича - художника, с чьим именем связана одна из лучших страниц западно живописи на рубеже XVII-XVIII вв.

"В те времена существовала практика собирать иконостасы из разных частей, - рассказал" Эспрессо-Запад "руководитель Львовской филиала Научно-исследовательского реставрационного центра Украины Тарас Откович. - Иконостас из церкви Святой Троицы - не исключение. Но мы не ожидали, что под уже хрестоматийными изображениями найдем другие в столь хорошем состоянии. Возникает вопрос - какой была цель того перерисовки, что за тем стояло? Сейчас мы склоняемся к мнению, что розшаруемо изображения и перенесем их на новую основу. Это очень и очень сложный и ответственный реставрационный процесс. Но думаю - нам все удастся ".

Примечательно, что за более 35 лет своего существования Львовский филиал Научно-исследовательского реставрационного центра Украины спасла несколько тысяч памятников, среди которых есть и одна из древнейших икон, которые есть в Украине, - "Дорогобужская Богородица" (XIII в.) С Ровенского краеведческого музея, иконостас авторства Иова Кондзелевича (кон. XVII в) церкви Воздвижения Честного Креста из монастыря Скит Манявский, стенопись церкви святого Николая в городе Золочев (автор Модест Сосенко) и др.

Как стоящее и то, что все работы по восстановлению иконостаса планировали завершить к июню - к празднику церкви Святой Троицы. Тем более, что церковь в этом году отмечает еще и свое 300-летие, однако карантин такой возможности не дал.

Поэтому, по словам Тараса Отковича, спасен иконостас вернется в храм в конце года. Но перед тем его части вместе с подробной демонстрацией всех реставрационных процессов и исследований должны составить содержание уважительной реставрационной выставки во Львове.