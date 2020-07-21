Минэкономики предоставит фермерским хозяйствам кредитов на 67 млн грн в рамках госпрограммы

21 июля, 2020, 13:06

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурс по бюджетной программе "Предоставление кредитов фермерским хозяйствам"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, Минэкономики открыло конкурс по бюджетной программе "Предоставление кредитов фермерским хозяйствам", которая реализуется через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств.

Отмечается, что по этому направлению в 2020 году предусмотрено направить 67 млн грн из специального фонда госбюджета.

"Победители конкурса получают финансовую поддержку на возвратной основе в размере, не превышающем 500 тыс. Грн на одно фермерское хозяйство, с обеспечением обязательства по возврату бюджетных средств на срок до 5 лет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к участию в конкурсе допускаются все фермерские хозяйства, кроме тех, которые имеют задолженность перед Укргосфондом и его региональными отделениями, которые признаны банкротами, относительно которых возбуждено дело о банкротстве, а также находящихся в стадии ликвидации. Претендовать на средства по программе также не могут фермерские хозяйства, в которых выявлены факты незаконного получения или нецелевого использования бюджетных средств.

По информации ведомства, заявки и документы для участия в конкурсе принимаются до 19 августа.

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