Мы шли в оппозицию, чтобы защитить наши культурные достижения, - Княжицкий

21 июля, 2020, 17:54

Фракция "ЕС" на последней сессии Верховной Рады не дала принять законопроекты, которые должны уменьшить обучение на украинском языке в школах и университетах

Об этом заявил нардеп от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV .

""Армия, язык и вера "- для нас это не были пустые слова на билбордах, это не была рекламная компания. Для нас это - ценности, без которых, с нашей точки зрения, нельзя построить эффективную сильную страну. Я хотел бы остановиться на некоторых аспектах гуманитарной политики ", - сказал Княжицкий.

Он напомнил, что общество поддержало "ЕС" в защите языка.

"Буквально на днях вы были свидетелями того, как украинское гражданское общество, различные политические силы поддержали нас, "Европейскую Солидарность", в нашей борьбе за украинский язык, в невозможности вносить изменения в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые инициировала правящая фракция "Слуг народа" ", - сказал нардеп.

Он отметил, что это не первый раз, когда фракция становилась на защиту государственного языка.

"Не раз в течение этой последней сессии нам удавалось или правками, или отклонением не дать принять законопроекты, которые предлагали перевести высшее образование на иностранные языки с украинского, законопроекты, которые неоднократно предлагали перенести время начала изучения украинского языка в школах. Последний законопроект предлагал вообще убрать обязательное изучение предметов на украинском языке во всех украинских школах", - добавил Княжицкий.

Княжицкий заявил, что удалось не допустить антиукраинских шагов.

"Когда во время пандемии власть захотела сократить расходы на культуру, решительный протест "Европейской Солидарности" позволил вернуть 70% финансирования и Украинскому культурному фонду и Институту книги, и Госкино. Мы настояли на том, чтобы средства в Госкино распределялись не "калейно" под ковром, а прозрачно, через Независимый государственный совет по кинематографии. Мы были инициаторами от празднования 150-летия со дня рождения Василия Стефаника, многих других мероприятий ", - сказал нардеп.

Он добавил, что фракция "ЕС" ушла в оппозицию, чтобы защищать все украинское.

"Хочу заверить Вас, что мы как "Европейская Солидарность", которые на этот раз знали, что идем в оппозицию, шли для того, чтобы защитить наши культурные достижения, нашу с вами идентификацию, наше понимание, что мы есть и всегда будем украинцами. Мы не предадим свое слово, мы будем его придерживаться. Мы обязательно вместе с вами победим ", - подытожил Княжицкий.