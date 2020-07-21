Мы говорим о перспективе и развитии, - вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак

21 июля, 2020, 15:32

Вице-президент полтавской "Ворсклы" Олег Лысак рассказал о будущем развитии команды после завершения сезона 2019/2020

Об этом сообщили корреспонденты программы "Футбольный формат" на телеканале "Еспресо".

Перед "Ворсклой" стояла задача выйти в финал Кубка Украины по футболу.

"Мы планировали в начале прошлого сезона где результаты в районе седьмого-восьмого места. Поскольку мы понимали, что мы зашли в период очень жесткой смены поколений в "Ворскле ". И в принципе, регламент УПЛ позволял говорить о том, что мы могли бороться за еврокубки. Но откровенно хочу вам сказать, что выход в финал Кубка Украины был для нашей команды очень утомительным, и в моральном плане, и в физическом плане. Плюс эта история с карантином, она точно не добавила нам как минимум состояния, в котором мы могли бы бороться за восьмое место", - сказал Лысак.

Руководство клуба смотрит на следующий сезон с оптимизмом.

"Где-то мы компенсировали финалом Кубка тот провал, который был осенью. Но, давайте говорить с позитивом - мы все же играли в финальном матче, играли достойно. Соперник был очень сложный, и "Динамо" было очень мотивировано. Поэтому имеем то , что имеем. И финал Кубка, и то место, которое мы заняли в чемпионате, - это уже в прошедшем. Мы рассчитываем на формирование новой команды на сегодня. Посмотрите - на финал Кубка Украины мы вышли двумя игроками 2000 года рождения, с центральным защитником в 1998 году. А еще 21-летний вратарь Дмитрий Резник, чемпион мира U-20. И костяк команды на следующий сезон у нас сформирован. На сегодняшний день задача будет стоять - смотреть несколько дальше. Уже говорят о том, что через год не будет чемпионата дублирующих составов, и мы об этом также должны думать. Поэтому, у нас нет задачи - "сегодня и сейчас", мы говорим о перспективе и говорим о развитии", - подчеркнул Олег Лысак.

19 июля в 32-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил "Ворсклу" .

17 июля бразильский полузащитник Луизао, который играл в аренде за "Ворсклу" , вернулся в португальскую "Порту".