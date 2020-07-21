Манипулировал на зависимости НБУ от МВФ и инфляционных показателях: VoxCheck проверил сообщение главы Наблюдательного совета Нацбанка Данилишина

21 июля, 2020, 17:30

В VoxCheck заявили, что глава Наблюдательного совета НБУ Данилишин сманипулировал, давая оценку деятельности Нацбанка в 2014-2020 годах

Об этом заявили редактор проекту VoxCheck Максим Скубенко и экономист Виталий Проценко в статье VoxUkraine .

В статье отмечается, что практически все показатели в заметке главы Наблюдательного совета НБУ Богдана Данилишина правильные, но выводы, которые он делает, манипулятивны.

В частности, в статье обращают внимание на заявления Данилишина, что Нацбанк был зависимым от МВФ в течение последних шести лет.

"Нацбанк за последние 6 лет стал действительно независимым от государства, но достаточно зависимым от отдельных лиц и международных структур. Поэтому утверждение международных организаций о независимости НБУ - просто блеф", - написал он в заметке.

"В настоящее время те, кто больше всего кричал и кричит о потере независимости НБУ, на самом деле его приватизировали. Это также подтверждение НЕЗАВИСИМОСТИ НБУ от государства Украина и полной зависимости от МВФ и мировых финансовых организаций", - поделился Данилишин.

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Авторы отмечают, что под независимостью центрального банка понимают невозможность вмешательства в его оперативную деятельность - прежде всего со стороны политиков. У политиков есть цель остаться у власти, что в демократии означает обеспечить себе победу на выборах. Так как значительная часть избирателей голосует за тех, кто обеспечил рост их доходов, у власти всегда есть стремление сделать такое повышение "здесь и сейчас", несмотря на долгосрочные последствия. Проще всего это сделать за счет увеличения государственных расходов. Но как правительство может увеличить свои расходы? Первый путь - собрать больше налогов. Но это не будет популярным у избирателей. Второй - занять средства за рубежом или внутри страны. Самое простое - занять у центробанка, ведь он выпускает деньги в обращение.

В статье подчеркивается, что независимость Нацбанка от политиков - это предохранитель от инфляции, которую удалось обуздать.

"Сегодня 72 страны внедряют политику инфляционного таргетирования. Это означает, что при росте цен центробанк повышает процентную ставку, таким образом снижая спрос и повышая сбережения, а во время экономического спада снижает ставку, чтобы сделать деньги дешевле и поощрить инвестиции и потребление. Такую политику НБУ внедряет с 2015 года". - указывают авторы.

Также в статье указывается другой тезис Данилишина:

"Нашим зарубежным партнерам уже пора не только говорить о независимости и достижениях НБУ, а реально, если это действительно партнеры, включаться в развитие украинской экономики. Реальная цена этой помощи - прямые иностранные инвестиции - 1.7% ВВП - это один из самых низких показателей в мире. А разговоров о поддержке - на целых 10% ".

"Прямые иностранные инвестиции осуществляют частные компании. И задача правительства - убедить их в том, что их инвестиции в безопасности и они могут получить прибыль от своих вложений. Именно поэтому в программу МВФ включены среди прочего реформа системы правосудия, меры борьбы с коррупцией или соблюдения политики инфляционного таргетирования. Заявления председателя совета НБУ о необходимости "вернуть НБУ государстве" не способствуют позитивному восприятию международными инвесторами ситуации в стране и поэтому вряд ли приведут к росту ПИИ ", - объясняют авторы.

Также в статье отмечается, что Данилишин обвиняет в падении экономики и шоках в 2014-2015 годах не войну а Нацбанк.

В частности, Данилишин приводит следующие данные:

"На начале 2014 года индекс инфляции равнялся практически 0%, процентная ставка по депозитным сертификатам НБУ составляла 2%, учетная ставка (т.е. ставка за рефинансированием на тендерах) - 6,5%, международные резервы НБУ - 20,4 млрд долл. Монетарная, валютно-курсовая политика и банковское регулирование с 2014 года проводились таким образом, что они не смягчали, а обостряли внешние шоки, и допустили

глубокий валютный кризис в 2014-2015 годах (трехкратную девальвацию гривни)

галопирующую инфляцию в 2015 году (в апреле 2015 года она составляла 60,9%);

стагнацию экономики вместе с высокой инфляцией (то есть кризис стагфляции) в течение 2015-2017 лет

коллапс кредитования производственных предприятий, который продолжается и сегодня (отношение кредитов предприятиям к ВВП менее 20% при нормальном уровне 60-70%)

глубокое падение промышленного производства (которое началось с июля 2019) и доведение цен производителей до состояния глубокой дефляции (-4,2% за I квартал 2020 года). "

"Приведенные показатели правильные (кроме "нормального" уровня отношения кредитов к ВВП - мы не нашли исследований, которые бы показывали, что именно такой уровень является правильным). Однако правильные данные поставлены в неправильный контекст", - отмечают оппоненты Данилишина.

Так, на 01.09.2011 года валютные резервы составляли 38 млрд долл., на 01.01.2014 года - 20 млрд долл. Частично сокращение резервов - результат выплаты кредита МВФ, простое основные потери - на поддержание "гривни по 8", на которое ушло около 12 млрд долл. за 2 года и 4 месяца (в среднем по 430 млн долл. в месяц). Часть этой валюты пошла на оплату импорта, часть "под матрасы" на сбережения. Во время войны и бегства капитала из страны дальнейшее поддержание курса было невозможно - на это просто не было резервов (в начале марта 2015 г. они составляли лишь 5,9 млрд долл.).

Сообщение Богдана Данилишина:

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