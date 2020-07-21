Львовские школьники и студенты с 1 сентября будут учиться очно

21 июля, 2020, 10:30

ЛОГА обещает в ближайшее время обнародовать документы по организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году

На территории Львовской области о закрытии школ или массовый переход учебных заведений на дистанционную форму обучения - речь не идет. Но в департаменте образования и науки Львовской ОГА готовятся к любому развитию событий. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, передает «Еспресо-Захид».

"Департамент образования и науки Львовской ОГА готовится к разным сценариям развития событий. Конечно, намерены начать очное обучение, как это было прошлые годы. Хочется, чтобы дети сели за школьные парты и учились в безопасных условиях. Однако новые вызовы, которые мы имеем указывают, что дистанционное обучение и средства дистанционного обучения нужно освоить на должном уровне ", - сообщил директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска.

По его словам, именно поэтому в августе начинают содержательные обучения для учителей из всех школ Львовщины. Затем эти подготовленные учителя должны стать тренерами для своих заведений.

"Кроме этого, мы готовим соответствующие документы по организации образовательного процесса в учреждениях образования области в 2020-2021 учебном году, которые мы обнародуем в ближайшее время с учетом предложений отделов образования и учреждений общего среднего образования", - добавил Олег Паска.

Напомним, накануне и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что учебный год для большинства учащихся начнется традиционно: дети пойдут в школу 1 сентября. По его словам, Министерство образования совместно с Министерством здравоохранения осуществляет мониторинг эпидемиологической ситуации в каждом регионе и разрабатывает возможные сценарии. Поэтому будут внедрены соответствующие алгоритмы. При этом не исключено, что учебный процесс может происходить в смешанной форме, отметил Сергей Шкарлет.

В свою очередь, главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что школы закрывать только там, где будет "красная зона".