Львовской иконописице нужна помощь на сложное лечение
В последние недели, после длительного лечения, у Татьяны возобновились сильные головные боли. Внеплановая компьютерная томография показала неутешительный результат. Украинские диагностики и медики подозревают рецидив, польские говорят, что это некроз после терапии. В любом случае, Татьяне нужно еще дорогостоящее лечение за границей, поэтому семья нуждается в помощи, передает "Еспресо-Запад".
В течение последнего года Татьяна проходила лечение в Польше и Германии. Ей удалили опухоль, но со временем появилось новое костер. Лечение и терапия дали результат, но ненадолго. Сейчас нужно поддерживающее лечение, химиотерапия и иммунотерапия.
Бороться с болезнью художницы помогают муж - известный художник-иконописец, майдановец и волонтер Лев Скоп и сестра - журналистка Василиса Думан.
Супруги Лев Скоп и Татьяна Думан
По словам сестры, химиотерапию начинать до сентября нельзя, это может иметь серьезные риски для качества жизни - если запускать ее быстрее, чем через три месяца после лечения наночастицы железа.
"Иммунотерапию с вакциной и Кейтрудою можно добавлять уже, но у нас пока не на это лечение денег. Поздний дедлайн, когда критически важно стартовать с этим делом - это сентябрь", - отмечает Василиса Думан.
Сестры Татьяна и Василиса Думан
Кроме того, говорит сестра, последняя компьютерная томография показала участок с тревожным накоплением контраста размером 2 см х 1 см. Независимо от того - рецидив это или некроз, необходимо наблюдение и дополнительное лечение. Не исключено еще одна операция.
Несмотря на болезнь, Татьяна Думан не оставляет кисти.
"Богородица и Христос" - диптих 2020 Художница Татьяна Думан
"Очень надеемся, что к сентябрю удастся начать вакцинации и Кейтруду. В Кельне нам выставили предварительный счет на 56 000 евро (это за 3 месяца лечения вакциной, сделанной из опухоли Татьяны). Кейтруда отдельно - это еще по 6000 евро ежемесячно примерно на полгода ", - отмечает сестра. Еще 3000 евро задолжали за операцию и терапию в Люблине.
реквизиты:
- Карточка Приватбанка: 4149 4991 1705 3445 (без указания полных реквизитов платежи из других банков могут отклоняться)
- Получатель: Думан ВАСИЛИНА МИХАЙЛОВНА
- IBAN: UA233052990000026205691435398
- Счет получателя: 26205691435398
- Валюта карты: UAH
- РНОКПП получателя: 3176509603
- ЕГРПОУ: 14360570
- МФО: 305299
- Назначение платежа: для Тани Думан-Скоп
Реквизиты для иностранных переводов:
- Vasylyna Duman
- Bank name: Getin Bank
- Bank City and Country: street Przyokopowa 33, 01-208 Warsaw, Poland
- IBAN: PL40156000132011820510000001
- Account number: +40156000132011820510000001
- SWIFT CODE: GBGCPLPK
- Purpose of payment: for Tetiana Duman-Skop
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