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Espreso.tvОбществоЛьвовской иконописице нужна помощь на сложное лечение

Львовской иконописице нужна помощь на сложное лечение

Татьяна Думан
фото: Facebook Василини Думан
У художницы Татьяны Думан около года назад диагностировали глиосаркому (опухоль мозга)

В последние недели, после длительного лечения, у Татьяны возобновились сильные головные боли. Внеплановая компьютерная томография показала неутешительный результат. Украинские диагностики и медики подозревают рецидив, польские говорят, что это некроз после терапии. В любом случае, Татьяне нужно еще дорогостоящее лечение за границей, поэтому семья нуждается в помощи, передает "Еспресо-Запад".

В течение последнего года Татьяна проходила лечение в Польше и Германии. Ей удалили опухоль, но со временем появилось новое костер. Лечение и терапия дали результат, но ненадолго. Сейчас нужно поддерживающее лечение, химиотерапия и иммунотерапия.

Бороться с болезнью художницы помогают муж - известный художник-иконописец, майдановец и волонтер Лев Скоп и сестра - журналистка Василиса Думан.

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Супруги Лев Скоп и Татьяна Думан

По словам сестры, химиотерапию начинать до сентября нельзя, это может иметь серьезные риски для качества жизни - если запускать ее быстрее, чем через три месяца после лечения наночастицы железа.

"Иммунотерапию с вакциной и Кейтрудою можно добавлять уже, но у нас пока не на это лечение денег. Поздний дедлайн, когда критически важно стартовать с этим делом - это сентябрь", - отмечает Василиса Думан.

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Сестры Татьяна и Василиса Думан

Кроме того, говорит сестра, последняя компьютерная томография показала участок с тревожным накоплением контраста размером 2 см х 1 см. Независимо от того - рецидив это или некроз, необходимо наблюдение и дополнительное лечение. Не исключено еще одна операция.

Несмотря на болезнь, Татьяна Думан не оставляет кисти.

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"Богородица и Христос" - диптих 2020 Художница Татьяна Думан

"Очень надеемся, что к сентябрю удастся начать вакцинации и Кейтруду. В Кельне нам выставили предварительный счет на 56 000 евро (это за 3 месяца лечения вакциной, сделанной из опухоли Татьяны). Кейтруда отдельно - это еще по 6000 евро ежемесячно примерно на полгода ", - отмечает сестра. Еще 3000 евро задолжали за операцию и терапию в Люблине.

реквизиты:

  • Карточка Приватбанка: 4149 4991 1705 3445 (без указания полных реквизитов платежи из других банков могут отклоняться)
  • Получатель: Думан ВАСИЛИНА МИХАЙЛОВНА
  • IBAN: UA233052990000026205691435398
  • Счет получателя: 26205691435398
  • Валюта карты: UAH
  • РНОКПП получателя: 3176509603
  • ЕГРПОУ: 14360570
  • МФО: 305299
  • Назначение платежа: для Тани Думан-Скоп

Реквизиты для иностранных переводов:

  • Vasylyna Duman
  • Bank name: Getin Bank
  • Bank City and Country: street Przyokopowa 33, 01-208 Warsaw, Poland
  • IBAN: PL40156000132011820510000001
  • Account number: +40156000132011820510000001
  • SWIFT CODE: GBGCPLPK
  • Purpose of payment: for Tetiana Duman-Skop
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