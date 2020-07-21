Лечился в психбольнице: СМИ назвали настоящее имя и подробности биографии человека, который захватил заложников в Луцке

21 июля, 2020, 13:43

По данным журналистов, человек прописан в Дубно, отсидел несколько сроков в тюрьме, там и написал свою книгу "Философия преступника"

По данным издания " Волынские новости ", человека, который представился Максом Плохим, зовут Кривошей Максим Степанович.

Мужчина отсидел несколько сроков в местах лишения свободы. Именно там он и написал свою книгу "Философия преступника".

Знакомые мужчины рассказали, что он часто бывал в Луцке, после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, правда странной. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации.

Также из официальных источников стало известно, что Максим Кривошей принудительно лечился в психиатрической больнице.

По информации издания Сила правды тираж его книги - 400 экземпляров, 560 сторинок.Видало ее издательство "Волиньполиграф". Похоже, книга автобиографическая и содержит реальные факты из жизни Максима Кривоша - "Плохого".

В своей книге человек пишет, что:

Рос в семье интеллигентов, но в детстве насмотрелся боевиков и «решил стать крутым». Поэтому в 11 классе был задержан на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли.

Учился в духовной семинарии, но через несколько месяцев разочаровался в церкви.

Был осужден на восемь лет лишения свободы за создание и управление бандой, наказание отбывал на Львовщине.

После первого шестричного заключения вышел на свободу в 24 года.

Цитата из книги: "Досье моих подвигов, собранное ментами, позволило суда впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишение свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка".

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.

Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность "с Днем Антисистема".

В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.

Журналисты, которым удалось связаться и поговорить с Кривошей, отметили, что он говорит на украинском , хотя все его послания написаны на русском, как и книга.

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