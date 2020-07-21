Кухта: локализация в закупках приведет к $900 млн потерь

21 июля, 2020, 21:52

Воплощение законопроекта №3739, который предоставляет преимущества местным производителям при прохождении тендеров, приведет к потере экономики на уровне 900 млн долларов

Об этом заявил Павел Кухта, бывший и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Когда мы говорим об этой локализации, то мы понимаем, что у нее есть оборотная сторона. То есть будет легче выигрывать тендеры нашим местным производителям. Но если они их сейчас рыночно проигрывают (не дают ту цену или качество, которое требуется), то это все ляжет на бюджет государственный, местный, государственных компаний в виде дополнительных затрат. То есть они смогут банально меньше купить на те же деньги ", - сказал Кухта.

Он пояснил, что "в итоге эти деньги будут вынуты из кармана рядового украинца" - он будет вынужден платить больше налогов или получит меньше публичных услуг в сфере образования, медицины.

"Когда мы посчитали ущерб для экономики, оценили этот общий эффект - минус для публичного сектора и плюс для производителей, оказалось, что теряется около полпроцента ВВП. В цифрах этом году это примерно 900 млн долларов", - сообщил эксперт.

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона №3739, предусматривающий преференции для отечественного машиностроения. Документ обязывает иметь местную составляющую в определенных видах машин, закупаемых за счет государства или местных органов власти.

Международная организация Тransparency International призвала Кабинет министров воздержаться от внедрения неценовых критериев в закупках. В организации отметили, что такая инициатива нарушает международные обязательства, согласно которым Украина не должна отдавать предпочтение каким-либо участникам публичных закупок и обеспечивать "равные правила игры" в закупках как для иностранных, так и для отечественных компаний.