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Espreso.tvОбществоКорецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении Бабиков и Соколовым

Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении Бабиков и Соколовым

Начальник третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений ГБР Олег Корецкий написал заявление в директора НАБУ Артема Сытника о совершении уголовного преступления руководителями ГБР Соколовым и Бабиков. Соответствующее заявление уже зарегистрирован в НАБУ

Об этом сообщил телеканалу "Прямой" Олег Корецкий.

В своем заявлении Корецкий отмечает, что, кроме давления и указаний арестовать лидера информационного вещания - телеканал "Прямой", Александр Соколов и Александр Бабиков дали незаконное указание следователю подготовить ходатайство о проведении обысков на телеканале "Прямой" для отыскания и изъятия серверов с той же целью - прекратить деятельность телеканала.

Документ приводим ниже.

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Напомним, руководители Государственного бюро расследований, в том числе первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства, в результате чего канал должен был прекратить свою деятельность.

Также руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко подчеркнул неприемлемость ситуации, когда "Прямой", который является лидером среди информационных телеканалов, находится под ударом власти, из-за позиции, которую он транслирует.

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