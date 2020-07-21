Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении Бабиков и Соколовым
Об этом сообщил телеканалу "Прямой" Олег Корецкий.
В своем заявлении Корецкий отмечает, что, кроме давления и указаний арестовать лидера информационного вещания - телеканал "Прямой", Александр Соколов и Александр Бабиков дали незаконное указание следователю подготовить ходатайство о проведении обысков на телеканале "Прямой" для отыскания и изъятия серверов с той же целью - прекратить деятельность телеканала.
Документ приводим ниже.
Напомним, руководители Государственного бюро расследований, в том числе первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства, в результате чего канал должен был прекратить свою деятельность.
Также руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".
Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко подчеркнул неприемлемость ситуации, когда "Прямой", который является лидером среди информационных телеканалов, находится под ударом власти, из-за позиции, которую он транслирует.
Читайте также
-
-
20 июля, 2020 10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
Читайте также
-
20 июля, 2020 10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко
-
-