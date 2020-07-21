Хорошо, что сохранили свое имя, - тренер "Колоса" Костышин высказался после сенсационной победы над "Динамо"

21 июля, 2020, 15:51

Главный тренер Ковалевский "Колоса" Руслан Костышин поделился своими впечатлениями после сенсационной победы над киевским "Динамо" (2: 0)

Об этом сообщили корреспонденты программы "Футбольный формат" на телеканале "Еспресо".

В 32-м туре УПЛ "Колос" впервые в своей истории победил "Динамо".

"Долгожданная победа над одним из наших грандов. До сих пор мы не выигрывали у грандов в чемпионате Украины. Еще и провели первый матч на ноль. Хорошо, что сохранили свое имя. Мы играли честно, без всяких лишних дел. Хочу поздравить нашего президента с тем, что у него есть такая команда. Он заслуживает такого команду в плане отношения к работе, честности, порядочности. Мы играли за него и за свое имя ", - сказал Костышин.

Игроки и тренерский штаб готовятся к плей-офф матчу за путевку в Лигу Европы.

"Однако эмоции не такие яркие, потому что нас ожидает еще более важная игра плей-офф Лиги Европы 25 июля. Радость все равно присутствует, ведь мы выиграли у "Динамо" на "Олимпийском", в лобовой игре для киевлян, когда они боролись за Лигу чемпионов. Однако эмоции сдержанны, поскольку мы понимаем, что имеем важный декабрь впереди. Наша команда по сравнению с прошлым сезоном не сильно изменилась, а у "Днепра-1" - очень изменилась. У нас пришли стержневые футболисты Петров и Богданов - и все. А у днепрян после нашей последней игры все изменилось довольно конкретно. У них более атлетические футболисты, которые играют в совершенно другой футбол, команда изменилась тактически. Будем смотреть ", - отметил Руслан Костышин.

Напомним, 19 июля в 32-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил "Ворсклу" .

"Динамо" проиграло "Колосу" , однако получило серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.

Кроме этого, "Заря" сыграла вничью с «Десной» и получила бронзовые награды .