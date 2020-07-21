 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортХорошо, что сохранили свое имя, - тренер "Колоса" Костышин высказался после сенсационной победы над "Динамо"

Хорошо, что сохранили свое имя, - тренер "Колоса" Костышин высказался после сенсационной победы над "Динамо"


фото: koloskovalivka.com
Главный тренер Ковалевский "Колоса" Руслан Костышин поделился своими впечатлениями после сенсационной победы над киевским "Динамо" (2: 0)

Об этом сообщили корреспонденты программы "Футбольный формат" на телеканале "Еспресо".

В 32-м туре УПЛ "Колос" впервые в своей истории победил "Динамо".

"Долгожданная победа над одним из наших грандов. До сих пор мы не выигрывали у грандов в чемпионате Украины. Еще и провели первый матч на ноль. Хорошо, что сохранили свое имя. Мы играли честно, без всяких лишних дел. Хочу поздравить нашего президента с тем, что у него есть такая команда. Он заслуживает такого команду в плане отношения к работе, честности, порядочности. Мы играли за него и за свое имя ", - сказал Костышин.

Игроки и тренерский штаб готовятся к плей-офф матчу за путевку в Лигу Европы.

"Однако эмоции не такие яркие, потому что нас ожидает еще более важная игра плей-офф Лиги Европы 25 июля. Радость все равно присутствует, ведь мы выиграли у "Динамо" на "Олимпийском", в лобовой игре для киевлян, когда они боролись за Лигу чемпионов. Однако эмоции сдержанны, поскольку мы понимаем, что имеем важный декабрь впереди. Наша команда по сравнению с прошлым сезоном не сильно изменилась, а у "Днепра-1" - очень изменилась. У нас пришли стержневые футболисты Петров и Богданов - и все. А у днепрян после нашей последней игры все изменилось довольно конкретно. У них более атлетические футболисты, которые играют в совершенно другой футбол, команда изменилась тактически. Будем смотреть ", - отметил Руслан Костышин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать