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Espreso.tvОбществоХакер из Волыни атаковал австрийские компьютеры и требовал до $ 1000 за обеззараживания

Хакер из Волыни атаковал австрийские компьютеры и требовал до $ 1000 за обеззараживания

На Волыни правоохранители разоблачили хакера, который создал вредоносное программное обеспечение, с помощью которого шифровал данные компьютеров пользователей в Австрии

Об этом сообщает Департамент киберполиции НПУ.

"Сотрудники киберполиции совместно со следователями Луцкого отдела полиции, под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области, прекратили преступную деятельность местного жителя. Мужчина совершил вмешательства в работу компьютеров на территории Австрии", - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленник создал вредоносное программное обеспечение, которое шифровали данные пользователей. После инфицирования компьютеров им поступало сообщение с требованием "выкупа".

За восстановление данных злоумышленник требовал от 600 до тысячи долларов. Пострадавшие были переводить деньги на его криптовалютний кошелек. Жертвами хакера стали как государственные учреждения, так и обычные пользователи.

Во время обыска по месту жительства хакера были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, жесткие диски.

"Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Сейчас устанавливается полный круг потерпевших лиц", - сообщили в киберполиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361-1 УК (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, - лишение свободы до двух лет.

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