Германия предупредила Турцию от добычи газа в восточном Средиземноморье
Об этом Маас сказал во время визита в Афины, сообщает Reuters.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на прошлой неделе, что Турция начнет сейсмические исследования и буровые работы в оспариваемых водах, на которые распространяется соглашение между Анкарой и международно признанным правительством Ливии.
"Что касается бурения Турции в восточном Средиземноморье, у нас очень четкая позиция: международное право следует выполнять, поэтому прогресс в отношениях ЕС и Турции возможен только в том случае, если Анкара прекратит провокации в восточном Средиземноморье", - заявил Маас.
Турция имеет с Грецией давние споры по поводу воздушного пространства и морских границ в Эгейском море, а также о правах на минеральные ресурсы в восточном Средиземноморье.
В прошлом году отношения между Грецией и Турцией обострились из-за подписанного между Турцией и Ливией меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон.
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