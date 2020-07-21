21 июля, 2020, 10:14

За минувшие сутки на Львовщине обнаружили 114 случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки лабораторные центры провели 646 ПЦР-тестов. В 114 человек подтвердился коронавирус, а это 17,65% от всех обследований, передает "Еспресо-Захид".

30 из новых выявленных случаев - это львовяне, остальные - жители области. В холодильнике на проведение тестирования ждут 93 пробы.

Больше всего больных (190) - в областной клинической больнице. По словам заместителя директора по медицинской части, врача-инфекциониста Игоря Бернику, вчера в приемных отделений больницы обратилось 44 человека. 23 из них госпитализировали. Возрастная категория больных остается примерно такой же, как и была: 77% - это люди 50 лет и старше. Пятеро больных - в отделении интенсивной терапии, трое - на аппарате ИВЛ. Люди на ИВЛ в очень тяжелом состоянии, отмечает медик.

Всего на утро 20 июля во Львовской области подтверждено 8229 случаев инфицирования коронавируса, 212 человек умерли. Львовщина остается лидером в Украине по количеству инфицированных. В тройку областей с наибольшим количеством заболеваний вошли Закарпатья (+78 за сутки) и Ивано-Франковская область (+75). Киев на четвертом месте - +73 новых больных в сутки.

Напомним, Львовщина снова вошла в регионы со значительным распространением коронавируса и входит в число областей, в которых можно в дальнейшем ослаблять карантин.

Добавим, по Украине за последние сутки зафиксировано 673 новых случая коронавируса.