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Espreso.tvОбществоЕще 114 человек на Львовщине заразились коронавирусом

Еще 114 человек на Львовщине заразились коронавирусом

За минувшие сутки на Львовщине обнаружили 114 случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки лабораторные центры провели 646 ПЦР-тестов. В 114 человек подтвердился коронавирус, а это 17,65% от всех обследований, передает "Еспресо-Захид".

30 из новых выявленных случаев - это львовяне, остальные - жители области. В холодильнике на проведение тестирования ждут 93 пробы.

Больше всего больных (190) - в областной клинической больнице. По словам заместителя директора по медицинской части, врача-инфекциониста Игоря Бернику, вчера в приемных отделений больницы обратилось 44 человека. 23 из них госпитализировали. Возрастная категория больных остается примерно такой же, как и была: 77% - это люди 50 лет и старше. Пятеро больных - в отделении интенсивной терапии, трое - на аппарате ИВЛ. Люди на ИВЛ в очень тяжелом состоянии, отмечает медик.

Всего на утро 20 июля во Львовской области подтверждено 8229 случаев инфицирования коронавируса, 212 человек умерли. Львовщина остается лидером в Украине по количеству инфицированных. В тройку областей с наибольшим количеством заболеваний вошли Закарпатья (+78 за сутки) и Ивано-Франковская область (+75). Киев на четвертом месте - +73 новых больных в сутки.

Напомним, Львовщина снова вошла в регионы со значительным распространением коронавируса и входит в число областей, в которых можно в дальнейшем ослаблять карантин.

Добавим, по Украине за последние сутки зафиксировано 673 новых случая коронавируса.

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