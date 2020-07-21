21 июля, 2020, 14:10

Еристовский горно-обогатительный комбинат, входящий в компанию Константина Жеваго FERREXPO, открыл новый диспетчерский центр

Основная задача центра - координация главных технологических процессов: загрузка автотранспорта, транспортировки горной массы, автоматическое перераспределение работы техники.

На Еристовском ГОК активно работают над минимизацией присутствия человеческого фактора на производстве. К примеру, буровые установки уже полностью работают в автономном режиме.

Механик буровой установки Станислав Вовк прокомментировал особенности работы в центре: "Я имею рабочий монитор, на котором слежу за всеми параметрами ... Обычно, за станком было 2 человека. Сейчас там никого нет. Сидит один оператор, который обслуживает один станок".

Станислав Вовк также добавил, что важно защитить человека от вредных факторов, таких как вибрация, пыль, шум, температурные изменения и катаклизмы.

По словам генерального директора ООО "Еристовский ГОК" Кристофера Мэтью Социо система диспетчеризации позволяет обеспечить максимальные показатели производства и экономию ресурсов.

На территории комбината также работает современный ремонтный цех, где обслуживают всю промышленную технику компании FERREXPO. Кстати, эти гигантские самосвалы Caterpillar (Катерпиллер) и Hittachi (Хитачи) также планируют перевести на автономный режим работы.

Генеральный директор Кристофер Мэтью Социо заявил, что несмотря на автоматизацию не планируют сокращать персонал.

"Работники, рабочие места которых сократятся вследствие автоматизации, обязательно останутся на предприятии. Или переведем их на работу в диспетчерский центр, или переучим на нужные для комбината специальности", - отметил господин Социо.

Компания FERREXPO, в состав которой входит Еристовский ГОК, является крупнейшим производителем среди постсоветских стран и третьим в мире экспортером железорудных окатышей. В прошлом году объем производства продукции составил десять с половиной миллионов тонн, а в апреле этого года Компания изготовила рекордные за всю историю существования 1,06 млн тонн окатышей из собственного руды.