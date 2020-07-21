Электронные паспорта с "Действие" можно использовать для авиапутешествий Украины из "Борисполя", - Криклий

21 июля, 2020, 20:47

От 21 июля в аэропорту "Борисполь" для внутренних путешествий Украине можно использовать электронные паспорта из приложения "Дія"

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"С сегодняшнего дня в аэропорту "Борисполь" путешествующие внутренними рейсами могут предъявлять цифровые версии паспорта гражданина Украины или биометрический загранпаспорт через приложение "Дія", - отметил министр.

По его словам, соответствующие изменения в технологические инструкции аэропорта утверждены Государственной авиационной службой Украины.

По прибытии в аэропорт на пункте контроля авиабезопасности пассажир должен открыть приложение на смартфоне и показать экран для считывания QR-кода. После этого ему будет разрешено совершить полет.

В Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ) заявивлы, что загранпаспорт с государственного портала "Дія" нельзя использовать для выезда за границу.

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