Электронные паспорта с "Действие" можно использовать для авиапутешествий Украины из "Борисполя", - Криклий
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"С сегодняшнего дня в аэропорту "Борисполь" путешествующие внутренними рейсами могут предъявлять цифровые версии паспорта гражданина Украины или биометрический загранпаспорт через приложение "Дія", - отметил министр.
По его словам, соответствующие изменения в технологические инструкции аэропорта утверждены Государственной авиационной службой Украины.
По прибытии в аэропорт на пункте контроля авиабезопасности пассажир должен открыть приложение на смартфоне и показать экран для считывания QR-кода. После этого ему будет разрешено совершить полет.
- В Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ) заявивлы, что загранпаспорт с государственного портала "Дія" нельзя использовать для выезда за границу.
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