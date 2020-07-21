Двое водителей погибли: на Львовщине масштабная авария

21 июля, 2020, 16:20

Автостолкновение случилось на дороге Киев - Чоп возле села Угерско Стрыйского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области, передает "Еспресо-Запад".

Сегодня, 21 июля, в полдень на автодороге "Киев - Чоп" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля «Инфинити» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Нисан», после чего столкнулся с автомобилем «Пежо Партнер». Кроме того, обломками автомобилей-участников столкновения был поврежден автомобиль «Мазда». В результате столкновения водители «Инфинити» и «Пежо» от полученных травм скончались на месте происшествия. Также телесные повреждения получила пассажирка «Пежо» - она госпитализирована.

"По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового ", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители уточняют личные данные участников и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.