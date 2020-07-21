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Espreso.tvКультураДом мечты: ветераны самостоятельно возводят жилье, чтобы помочь собратьям

Дом мечты: ветераны самостоятельно возводят жилье, чтобы помочь собратьям


фото: Христина Парубій
На Львовщине ветераны российско-украинской войны начали собственное дело - обеспечение жильем военных и ветеранов. В начале коттеджи с большими панорамными окнами планировали строить для себя. Впрочем, идея понравилась людям и приобретает популярность

Об этом сообщает "Еспресо-Запад".

Меньше года прошло с тех пор, как ветераны Союза воинов АТО решили воплотить в жизнь свою мечту - обеспечить жильем военных и ветеранов. Идея возникла вследствие того, что военные получают земельные участки, но на строительство жилья часто не хватает средств. Поскольку в Союзе ветеранов уже давно думали над собственным делом, решили попробовать в селе Солонка возле Львова строить небольшие дачные дома для собратьев. За собственные средства закупили оборудование, арендовали цех и самостоятельно начали возводить деревянные коттеджи.

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"Мы только начинаем свое дело. Это первый дом, он выставочный, - рассказал "Еспресо-Запад" ветеран союза воинов АТО Игорь Чикин. - Мы хотим показать, что умеем делать, насколько это качественно, красиво и дешево. Идея начала приобретать популярность. Есть уже заказаных 8 домов. В бригаде работают все участники российско-украинской войны, имеют ордена, медали. Есть раненые, с инвалидностью. Помощи со стороны государства нету, должны самостоятельно выкручиваться. Ребята активные, знают свою цель ".

Площадь дома 95 квадратных метров, а чтобы довести до ума эту красоту, нужно около месяца. Стоит помещение как двухкомнатная квартира. На первом этаже - студия, санузел и кухня. Второй этаж занимают две комнаты. Все для того, чтобы комфортно было семье. Впрочем дом от ветеранов имеет свою особенность - внутри военные пытаются вставить хотя бы капельку украинской символики. К примеру, на дверях украинский герб.

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Ежедневно на строительстве работает не менее шести военных. Все выходцы со Львовщины, которые с 2014 года воевали в разных бригадах. Судьба их свела в Союзе ветеранов, где и прозвучало предложение организовать собственное дело.

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Один из идеологов - Виталий Березовский. Человек в течение двух лет воевал на Востоке. Оборонял Славянск, Дебальцево и Попасную. Виталий говорит, проблема с жильем возникала у многих. Поэтому и взял на себя инициативу.

"Я имею опыт строительства, поэтому решил взяться за дело, - рассказал "Еспресо" Виталий Березовский. - Проект полностью не мой, кое-то почерпнул из Интернета. Мы самостоятельно все собираем от начала до конца. Было много идей, хотели делать ветеранское такси, ветеранские различные темы, чтобы между собой больше коммуницировать. Впоследствии возникла идея с жильем. Мы планировали строить только для себя, но видим, что людям нравится ".

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Работает в бригаде также Сергей Вихоть. Почти за все время российской агрессии человек защищал украинскую землю в разных батальонах. Первые три года воевал в батальоне территориальной обороны Львовщины, позже перешел в 24 королевскую бригаду. После демобилизации подписал контракт с правоохранителями и ездил на ротации. Сейчас при работе вспоминает те адские дни. Говорит, страшно было: "грады" вокруг летали, "грибочки росли" (так военный называет мины, которые пролетали позади, - ред.).

"Победа (поселок на востоке Украины - ред.), Наши позиции обстреляли из установки" Смерч "с российской стороны, - вспоминает Сергей. Хорошо, что фермер успел нас предупредить тогда, сам из Каменки-Бугской было. Пришел, говорит, ребята бегите, потому что в 14:00 обстрел будет. Только выехали оттуда, смотрим, с российской стороны позиции полностью накрыли. в то время село все выехало, "сепары" предупредили их, а нас никто ".

Хотя до войны военного опыта у мужчины не было, но военное дело не отпускает до сих пор. Говорит, не может бросить собратьев, все здесь друзья. Армия стала семьей.

Поэтому сейчас ветеранская общественность в активной работе. Имеют много планов и заказов накопилось немало. Людям нравится идея, а военные спешат ее воплощать в жизнь, чтобы реализовать себя в мирной жизни и воплотить свою мечту - обеспечить жильем всех собратьев.

Кристина Парубий

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