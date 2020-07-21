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Espreso.tvЭкономикаБывший бизнес-партнер Фирташа Иван Фурсин стал новым владельцем ТРЦ SkyMall

Бывший бизнес-партнер Фирташа Иван Фурсин стал новым владельцем ТРЦ SkyMall

Бизнесмен и бывший бизнес-партнер Дмитрия Фирташа Иван Фурсин выкупил ТРЦ SkyMall, который за долги перешел в банк Пивденный

Об этом пишет НВ Бизнес .

"Один из самых успешных торгово-развлекательных центров столицы - Sky Mall, сменил владельца. Бизнесмен Иван Фурсин выкупил центр, за долги перешел в банк Пивденный", - говорится в материале.

Отмечается, что информацию о новом владельце подтвердили в девелоперской компании Arricano эстонского бизнесмена Хиллари Тедера (который называет себя владельцем ТРЦ), а также партнер Тедера, Андрей Адамовский.

По информации издания, теперь Тедер, который потерял контроль над Sky Mall, рассматривает шансы иска в международный инвестиционный арбитраж против Украины для компенсации убытков.

В издании напомнили, что сначала строительством ТРЦ занималась Arricano. В 2009 году Тедер привлек к проекту партнера - Андрея Адамовского, который вложил в строительство объекта 40 млн долларов и получил 50% + 1 акцию ТРЦ.

В соглашении было указано, что в Тедера есть опцион на выкуп доли своего партнера в 2010 году. Но в указанные сроки Адамовский продавать долю отказался, ссылаясь на нарушение своим партнером нескольких условий договора.

В это время совладельцем Arricano стала инвестиционная компания Dragon Capital, которой сейчас принадлежит 12,51% в компании Тедера.

В мае 2016 года Лондонский международный арбитражный суд обязал вернуть SkyMall компании Arricano Real Estate Plc. Все акции компании Assofit Holdings Limited должны были до 5 июня бесплатно перейти от Stockman Interhold SA Андрея Адамовского в собственность Arricano Real Estate Plc Тедер, говорилось в его сообщении. Но этого так и не выполнено.

Через год руководство банка "Пивденный" заявило о готовности продать ТРЦ стороннему инвестору.

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